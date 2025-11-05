Poseł Marcin Józefaciuk poinformował, że rezygnuje z członkostwa w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. O swojej decyzji poinformował w serwisie X, wskazując, że została ona wywołana sposobem, w jaki został odwołany z sejmowej Komisji Edukacji i Nauki.

Jak opisał, informację o zmianie w składzie komisji otrzymał dopiero wraz z dokumentami przygotowanymi przed głosowaniami. – Dzisiaj dowiedziałem się z dokumentów dostarczonych przed głosowaniami, że zostaję odwołany z funkcji członka Komisji Edukacji i Nauki. Bez rozmowy, bez wcześniejszej informacji, bez możliwości wyjaśnienia – napisał poseł.

Józefaciuk podkreślił, że „nie akceptuje postawienia posła przed faktem dokonanym – bez rozmowy czy informacji”. W związku z tym – jak poinformował – złożył już oficjalne oświadczenie o rezygnacji na ręce Marszałka Sejmu oraz przewodniczącego klubu.

Polityk zaznaczył, że jego decyzja nie jest wymierzona w klub, lecz stanowi, jak to określił, „formę uwolnienia”. – To nie jest atak na Klub. To forma uwolnienia – zarówno dla mnie, jak i dla moich dotychczasowych współpracowników. Zgadzam się niemal ze wszystkimi zmianami wprowadzanymi przez rząd, ale jako nauczyciel nie mogę zgodzić się na blokowanie merytorycznej dyskusji o edukacji – wyjaśnił.

Zapowiedział przy tym, że zamierza kontynuować swoją działalność poselską: „Dalej będę walczyć o przyszłość polskiej szkoły, o prawa mężczyzn, o zdrowie, o rodziny i o wszystkich tych, którzy czują się niesłyszani.” W zakończeniu podkreślił, że liczy na zrozumienie zarówno ze strony współpracowników, jak i wyborców. – Wierzę, że koleżanki i koledzy z Klubu zrozumieją mój wybór, a nasza współpraca w sprawach ważnych dla Polski będzie trwać. Wierzę też, że zrozumieją mnie moi wyborcy – bo jeśli chcesz grać drużynowo, to nie możesz być jedynym graczem na boisku – podsumował.

Dzisiaj dowiedziałem się z dokumentów dostarczonych przed głosowaniami, że zostaję odwołany z funkcji członka Komisji Edukacji i Nauki. Bez rozmowy, bez wcześniejszej informacji, bez możliwości wyjaśnienia.



Rozumiem decyzję Klubu – że w czasie nadchodzących reform w komisji… pic.twitter.com/V7CmKKZvcl — Marcin Józefaciuk (@M_Jozefaciuk) November 5, 2025

Przeczytaj również: