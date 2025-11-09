Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wykonał niespodziewany gest w stronę Aleksandra Łukaszenki. Poinformował również, że trwają negocjacje dotyczące uwolnienia kolejnych więźniów politycznych na Białorusi.

Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych, że powołał specjalnego wysłannika na Białoruś. Będzie nim John Cole, który już ma pewne sukcesy na koncie.

„Z przyjemnością ogłaszam, że John Cole został nominowany na stanowisko Specjalnego Wysłannika Stanów Zjednoczonych na Białoruś. Udało mu się już doprowadzić do uwolnienia 100 zakładników i obecnie pracuje nad uwolnieniem kolejnych 50” – napisał Trump.

„Pragnę z góry podziękować szanownemu prezydentowi Białorusi, Alaksandrowi Łukaszence za rozważenie uwolnienia tych osób” – dodał Trump.

To kolejny ruch Waszyngtonu w stronę Mińska. Niedawno media donosiły, że amerykański resort finansów zdecydował o zniesieniu sankcji, które ograniczały działanie białoruskich linii lotniczych Bieławia.

Źr. Polsat News