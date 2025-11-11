Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości. Uwagę zwrócił jeden szczegół dotyczący ubioru prezydenta.

11 listopada, tradycyjnie, ulicami Warszawy idzie Marsz Niepodległości. To wydarzenie, które gromadzi patriotów z całego kraju. Ci przyjeżdżają do stolicy, by wspólnie świętować wielkie narodowe święto. W tym roku nie jest inaczej.

Wielu zastanawiało się, czy w pochodzie udział weźmie prezydent Karol Nawrocki. Słynie on ze swoich patriotycznych wartości, dlatego komentatorzy spodziewali się, że prezydent może dołączyć do wydarzenia. I nie zawiedli się.

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać głowę państwa maszerującego w patriotycznej manifestacji. Uwagę zwraca ubiór prezydenta, który nie ma na sobie garnituru czy innych oficjalnych ubrań. Ma po prostu kurtkę, a pod spodem ulubiony golf. Nawrockiemu towarzyszy jego bliski współpracownik, czyli Paweł Szefernaker, który odpowiedzialny był za jego kampanię prezydencką.

