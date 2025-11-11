Tragiczny wypadek w Kurowie w województwie pomorskim. Życie straciły dwie nastolatki. Za kierownicą samochodu siedział 17-latek, który z nieznanych przyczyn uderzył w drzewo.

W nocy z poniedziałku na wtorek około godz. 2:30 na terenie gminy Choczewo w miejscowości Kurowo nastąpił tragiczny wypadek. Niestety dwie nastolatki nie przeżyły wypadku.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że 17-letni kierujący samochodem marki volkswagen passat bez uprawnień, z nieustalonych przyczyn, zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo” – powiedziała w rozmowie z polsatnews.pl asp. Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

„Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Kierującemu pojazdem została pobrana krew do badań” – powiadomiła asp. Pruchniak.

Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tragicznego zdarzenia.

Źr. Interia