W dobie rosnących napięć geopolitycznych polskie wojsko sięga po prywatne samochody obywateli, by wzmocnić gotowość mobilizacyjną. Jeden z mieszkańców otrzymał zaskakujące pismo z armii, informujące o planach wykorzystania jego luksusowego kombi.

Pan Grzegorz, właściciel Volvo V90 – eleganckiego kombi z segmentu premium – został zaskoczony urzędowym pismem od sił zbrojnych. Dokument informuje o zamiarze przeznaczenia jego pojazdu na potrzeby obronne, w tym mobilizacyjne. Samochód miałby zostać dostarczony do 10. Pułku Samochodowego w Warszawie, w pełni sprawny i gotowy do użytku.

Zdarzenie to nie jest odosobnione. Wojsko, zgodnie z planami na 2025 rok, zamierza przejąć nie więcej niż 50 pojazdów różnego typu od prywatnych osób. Wybór padł nie tylko na terenówki czy SUV-y, ale także na auta osobowe, takie jak kombi klasy wyższej. Pan Grzegorz wyraził swoje zdumienie, pytając retorycznie, czy armia przygotowuje się do ewakuacji, skoro interesuje się luksusowymi modelami. Podkreślił też, że na jego ulicy stoją dziesiątki potencjalnie bardziej przydatnych pojazdów, a on sam stał się jednym z nielicznych „wybranych” w tym roku.

Podstawa prawna?

Cała procedura opiera się na przepisach Ustawy o obronie ojczyzny, która umożliwia państwu pobieranie ruchomości, w tym samochodów, na cele związane z bezpieczeństwem narodowym. Minister Obrony Narodowej co roku określa w rozporządzeniu liczbę i rodzaje pojazdów do potencjalnego przejęcia. Dokument na 2025 rok został opublikowany pod koniec 2024 roku.

W praktyce oznacza to, że wojsko może tymczasowo „zarezerwować” auto na 48 godzin w celu weryfikacji gotowości mobilizacyjnej, do 7 dni na ćwiczenia wojskowe, ale nie częściej niż raz w roku. Łącznie nie więcej niż trzy razy rocznie na wszelkie testy. Właściciel ponosi odpowiedzialność za utrzymanie pojazdu w dobrym stanie, a armia odpowiada finansowo za ewentualne nadmierne zużycie. Co ważne, samochód można sprzedać lub przekazać innemu właścicielowi, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do urzędu w ciągu 30 dni. Brak takiej informacji może skutkować problemami prawnymi.

