Adam Strycharczuk poinformował, że nie zasiądzie za stołem jurorskim podczas 15. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. To kolejna zmiana w składzie, ponieważ już wcześniej stacja poinformowała, że Kacper Kuszewski zostanie zastąpiony przez Michała Wiśniewskiego.

Szykują się duże zmiany w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Niedawno stacja poinformowała, że podczas 15. edycji show za stołem jurorskim nie zasiądzie Kacper Kuszewski. Katarzyna Skrzynecka wyjawiła, że aktor miał otrzymać angaż na planie nowego serialu. Jego miejsce ma zająć Michał Wiśniewski.

Okazuje się, że nie jest to jedyna zmiana. Adam Strycharczuk, który w fotelu jurorskim zastąpił Pawła Królikowskiego poinformował, że on również rozstaje się z programem. Jego pożegnanie zostało zamieszczone na oficjalnym profilu programu na Instagramie. „Ostatnie dwa lata spędzone w programie to był dla mnie niesamowity czas pełen nowych doświadczeń, cudownych znajomości, tony emocji oraz niezapomnianych przeżyć, które pozwoliły mi przełamać w sobie bardzo wiele. Dziękuję, że byliście ze mną” – czytamy.

Adam Strycharczuk podziękował stacji, a także kolegom i koleżankom, z którymi współtworzył program. „Teraz nadszedł czas zmian, jak też ktoś zresztą niegdyś śpiewał. Opuszczam fotel jurora. Możecie mnie jednak jak zwykle znaleźć w internecie, gdzie działam już od wielu lat” – poinformował.

Na ten moment stacja nie ujawniła, kto zastąpi Adama Strycharczuka. Można jednak przypuszczać, ze ta informacja pojawi się już wkrótce.

Żr.: Instagram/twojatwarzbrzmiznajomo