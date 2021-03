Michał Kołodziejczak, lider Agrounii odniósł się do głośnej akcji swojej organizacji we Wrześni. Rolnicy zakłócili wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, co odbiło się szerokim echem w mediach.

Kołodziejczak odniósł się do protestu we Wrześni, udostępniając jednocześnie wpis Donalda Tuska. „Mateusz, zgodnie z postulatem Strajku Kobiet, czym prędzej się oddalił” – napisał były szef Rady Europejskiej. Polityk miał na myśli wulgarne hasło pojawiające się na wielu manifestacjach zwolenników aborcji.

Bardziej bezpośrednio do sprawy odniósł się Kołodziejczak. „Jedni postulują, Agrounia robi” – rozpoczął swój wpis. „Zrobiliśmy premierowi WY********J. Spełniamy marzenia Polaków” – skwitował lider Agrounii.

Działacz w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” tłumaczył w piątek, że rolnicy „chcieli tylko zadać jedno pytanie: Panie premierze, co z rolnictwem”. „Niestety premier nie chciał z nami rozmawiać. Ale my będziemy za nim jeździć, będziemy go nękać” – tłumaczył dalej Kołodziejczak.

Kołodziejczak i Agrounia we Wrześni

Przypomnijmy, premier Mateusz Morawiecki pojawił się w piątek, 5 marca, we Wrześni. Szef rządu wziął udział w uroczystości otwarcia wschodniej obwodnicy. Podczas swojego wystąpienia Morawiecki mówił, że inwestycja jest kluczowa, bo otworzy przed regionem nowe perspektywy rozwoju.

Nie wszystko jednak szło zgodnie z planem, bo w pewnym momencie wystąpienie premiera zakłóciła grupa protestujących rolników. Grupa osób usiłowała dostać się do szefa rządu, by poruszyć temat produkcji żywności w Polsce. Zdarzenie relacjonował facebookowy profil Agrounii. Później zdarzenie relacjonowały także media.

Kiedy uczestnicy strajku ruszyli w kierunku premiera interweniowali funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa i policjanci. Wśród uczestników uroczystości zapanowała konsternacja. Na miejscu wylegitymowano 16 osób. Nie obyło się bez zatrzymanych, bo w ręce mundurowych wpadł osobiście sam lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Więcej pisaliśmy o tej sprawie TUTAJ.

