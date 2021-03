Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z Radiem ZET usłyszał pytanie czy w Święta Wielkanocne czekają nas dodatkowe obostrzenia. Choć dotąd żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły, to ze słów wiceministra wynika, że powinniśmy ich być raczej pewni.

Kraska pytany o Wielkanoc przyznał, że dodatkowe obostrzenia raczej będą. „Pamiętam rok temu, kiedy mówiliśmy, że następne święta już będą świętami normalnymi. No niestety wydaje się, że na pewno jakieś ograniczenia w przemieszczaniu (będą). Myślę, że będą to zalecenia, tak, jak zawsze, żebyśmy jednak pewnie ograniczyli te kontakty mobilne swoje, bo to jest jakby główna przyczyna zwiększenia zakażeń” – powiedział wiceminister zdrowia.

Kiedy ogłoszą obostrzenia?

Kraska zwrócił uwagę, że do świąt pozostało jeszcze trochę czasu, ale decyzje w tej sprawie zapadną najprawdopodobniej w przeciągu dwóch tygodni. „To jest początek kwietnia, czyli dość nieodległy termin. My oczywiście o tym myślimy i myślę, że za tydzień, dwa takie rekomendacje się pojawią” – powiedział.

Wiceminister przyznał, że nowe obostrzenia wejdą w życie raczej w charakterze rekomendacji, niż ostrych zakazów. „Jestem zwolennikiem zawsze rekomendacji, bo wierzę w mądrość Polaków”. – stwierdził Kraska. „Tak przeważnie się to dzieje. Jeżeli będzie sytuacja gorsza, niż w tej chwili, wtedy być może pojawią zakazy, ale w tej chwili nie ma jeszcze decyzji” – dodał.

Nowe zakażenia

W sobotę przed południem Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowe dane dotyczące koronawirusa w Polsce. W ciągu ostatniej doby wykryto 14 857 nowych przypadków zakażenia. Resort donosi również o 276 zakażeniach bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione wkrótce. Od początku prowadzenia testów odnotowano 1 781 345 przypadków.

W dalszej części dzisiejszego komunikatu pojawia się informacja o 245 zgonach. Bezpośrednio z powodu COVID-19 zmarło 56 osób, zaś z powodu współistnienia z innymi schorzeniami zmarło 189.

