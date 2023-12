Nerwowe wystąpienie Michała Kołodziejczaka w Sejmie. – Nie wiem, czy macie problem z hormonami, czy mózgiem – mówił poirytowany w stronę polityków Prawa i Sprawiedliwości. W pewnym momencie interweniował prowadzący obrady wicemarszałek Krzysztof Bosak.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu odbiorców energii wywołało ogromne emocje. W mediach szeroko komentowane jest zwłaszcza wystąpienie lidera Agrounii, Michała Kołodziejczaka.

Polityk nie zostawił suchej nitki na obozie Zjednoczonej Prawicy. – Nie poradziliście sobie z produkcją prądu, trzeba dopłacać. Żywność? Trzeba obniżać VAT – podkreślił. Kiedy usłyszał ostre reakcje przedstawicieli PiS-u, postawił na jeszcze bardziej prowokacyjny ton.

– Nie wiem, czy wy macie jakiś problem z hormonami, czy z mózgiem? – mówił. – Albo hormonalnie sobie nie radzicie z emocjami, albo to jest bardzo duży problem z tą górną częścią waszego ciała, bo nie wiem, czy można nazwać to głową, bo w głowie jest mózg – tłumaczył Kołodziejczak.

W pewnym momencie postanowił zareagować wicemarszałek Krzysztof Bosak, który prowadził obrady. Polityk Konfederacji kilkakrotnie upominał Kołodziejczaka, aż w końcu wyłączył mu mikrofon.

