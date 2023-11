Podczas konferencji prasowej w Sejmie Szymon Hołownia przedstawił harmonogram najbliższych prac w Sejmie. Zwrócił uwagę, że szczególnie we wtorek i środę na sali posiedzeń emocje mogą sięgać zenitu. Stwierdził, że warto wtedy oglądać transmisję, bo „będzie się działo”.

Hołownia zapowiedział, że dalszy ciąg pierwszego posiedzenia Sejmu odbędzie się we wtorek i środę. Według zapowiedzi marszałka Sejmu, to wtedy posłowie zdecydują o powołaniu trzech komisji śledczych, jakie ostatnio zapowiedział Donald Tusk.

„Wszystkie te sprawy to kwestie, które bulwersowały opinię publiczną. Wszystkie te sprawy nie znalazły sensownego i przekonującego wyjaśnienia. Skoro do tej pory to nie zostało zrobione, to na początku rządów nowej ekipy i nowej większości, zgodnie z tym, co obiecywaliśmy naszym wyborcom, wyjaśnione musi to zostać” – mówił Hołownia.

„Przygotowaliśmy razem z Kancelarią Sejmu dość dużo czasu na dyskusję, ale uważamy, że ta dyskusja musi się odbyć; powołanie tych komisji musi zostać przez Sejm rozpatrzone, posłowie muszą zdecydować o tym, czy Polacy w tych bulwersujących sprawach wreszcie dostaną rzetelne, przejrzane przez parlament informacje, czy nadal będziemy się domyślać, opierać na plotkach, przeciekach, sygnałach, które są nie potwierdzone” – mówił dalej.

W dalszej części wystąpienia Hołownia wyrażał zadowolenie z rosnącej popularności kanału Sejmu na YouTube. Jednocześnie zwrócił uwagę, że podczas posiedzenia w przyszłym tygodniu z pewnością będą duże emocje. „Drodzy państwo, zaopatrzcie się w popcorn solidnie na najbliższy wtorek i środę, bo przypuszczam, że będzie się działo i dużo emocji, ale też dużo dobra na koniec tego będzie” – skwitował Hołownia.

Źr. RMF FM