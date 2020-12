Bronisław Komorowski w rozmowie na antenie Polsat News opowiedział o swojej walce z Covid-19. Były prezydent przyznał, że choć zdołał się wyleczyć, to w jego organizmie nadal pozostały uszkodzenia. Polityk ostrzega wszystkich wątpiących, że ta choroba, to „nie było lekkie przeziębienie”.

Komorowski zwrócił uwagę, że choć jeszcze w marcu uciekł z rodziną na wieś, to i tam dopadła go choroba. „Domyślam się, w jaki sposób się zaraziłem. To jest paradoks, bo rodzinnie uciekliśmy na wieś w marcu tego roku. Ale tutaj paradoksalnie dogonił nas koronawirus” – mówił w programie „Prezydenci i premierzy” na antenie Polsat News.

Były prezydent przyznał, że można bardzo szybko zakazić się koronawirusem. „To czasami nawet nie bezpośredni kontakt: jazda samochodem, sklep, no i nieszczęście gotowe” – mówił Komorowski.

Pytany o przebieg choroby, zaznaczył, że „to nie było lekkie przeziębienie”. „Pobyt w szpitalu trwał jedenaście dni, a wcześniej chorowałem w domu” – mówił Komorowski. „To nie była taka sytuacja, żebym musiał być pod respiratorem, ale miałem też problemy z oddychaniem” – dodawał. „Dla mnie głównym problemem było to, że ten koronawirus zaatakował płuca i było to bardzo rozległe, ciężkie zapalenie płuc, z którego cały czas jeszcze wychodzę” – przyznał.

Komorowski chce się zaszczepić

„Zawsze przy leczeniu zakażenia koronawirusem problemem jest to, że w zasadzie lekarze do końca nie są pewni, jak go można zniszczyć, zahamować. Na przykład u mnie leczono płuca. Ale też ma to swoją cenę, bo z kolei gdzie indziej w organizmie zostały powstały pewne uszkodzenia” – mówił Komorowski.

Były prezydent zapowiedział, że jeśli otrzyma zgodę lekarzy, to zamierza się zaszczepić. „Nie ukrywam, tak jak wcześniej wielokrotnie namawiałem rodaków do szczepienia się, to chciałem też dać pewien przykład, świadectwo, szczepiąc się samemu. Nie wiem, nikt jeszcze tego nie jest w stanie powiedzieć. Ale wydaje mi się, że z rozmów z lekarzami wynika, że nie ma przeciwwskazań” – powiedział Komorowski.

Źr. Polsat News