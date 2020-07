W piątek Konfederacja zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy z apelem. W imieniu ugrupowania na konferencji prasowej wystąpili Jakub Kulesza, Dobromir Sośnierz i Michał Urbaniak. Politycy wezwali prezydenta, aby doprowadził do dymisji Stanisława Piotrowicza z Trybunału Konstytucyjnego, a także aby ujawnił aneks do raportu z likwidacji WSI.

„W Polsce nigdy nie dokonała się systemowa dekomunizacja. Dekomunizacja jest przeprowadzana (w Polsce) przez biologię” – ocenił Kulesza. „Politycy popierający prezydenta Andrzeja Dudę stosują szantaż wobec nas, mówiąc, że „niepoparcie” Andrzeja Dudy, to jest poparcie środowiska postkomunistycznego” – zauważył. Konfederacja jest w ostatnim czasie kuszona zarówno przez Dudę, jak i Trzaskowskiego.

„I prawdą jest, że w środowisku Platformy Obywatelskiej funkcjonują politycy o niechlubnej przeszłości PZPR-owskiej. Ale prawdą jest również, że tacy politycy funkcjonują w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, w otoczeniu prezydenta Andrzeja Dudy” – podkreślił Kulesza.

Poseł dodał, że takie osoby znalazły się nawet na listach wyborczych PiS. „Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości zdekomunizowali listę PiS, ale został mianowany, wybrany do Trybunału Konstytucyjnego i prezydent Andrzej Duda odebrał od niego ślubowanie. Mowa o Stanisławie Piotrowiczu” – stwierdził. „Dobrze by było, gdyby wreszcie swoje własne środowisko zdekomunizował, doprowadził do dymisji Stanisława Piotrowicza” – powiedział.

Konfederacja apeluje o ujawnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI

Sośnierz apelował natomiast o ujawnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI. „Kolejne rządy i kolejni prezydenci najprawdopodobniej nie chcą ujawnienia aneksu do raportu z weryfikacji Wojskowych Służb Informacyjnych (WSI)” – zauważył.

„Z agenta zdemaskowanego, to już nie ma żadnego pożytku, z ujawnionych afer nie ma pożytku, natomiast wiedzę o nieujawnionych aferach, powiązaniach, którą ma tylko prezydent, czy jego otoczenie, można wykorzystywać do szantażu, taką wiedzą można sobie załatwiać różne sprawy” – kontynuował Sośnierz. Poseł podkreślił, że Konfederacja domaga się ujawnienia pełnego raportu.

Źr. rmf24.pl