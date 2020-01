Wciąż nie jest znany dokładny termin wyborów prezydenckich. Coraz więcej wiadomo jednak na temat kandydatów. Dziś Zjazd elektorów Konfederacji podjął decyzję, że kandydatem ugrupowania będzie Krzysztof Bosak.

Krzysztof Bosak to kolejny z kandydatów na prezydenta. Do tej pory swoje kandydatury zgłosili między innymi Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) czy Robert Biedroń (Lewica). Oficjalnie swojego startu wciąż nie ogłosił urzędujący prezydent Andrzej Duda, jednak chyba nikt sobie nie wyobraża, by Prawo i Sprawiedliwość wystawiło w wyborach innego kandydata.

Wyłonienie kandydata Konfederacji odbyło się w modelu amerykańskim. W partii zorganizowane zostały prawybory i konwencje w poszczególnych województwach, w których zwyciężył Krzysztof Bosak przed Grzegorzem Braunem i Arturem Dziamborem.

Ostatecznie decyzja została podjęta przez Zjazd elektorów Konfederacji, którzy prawo startu w wyborach prezydenckich przyznali Krzysztofowi Bosakowi. Zwycięstwa w prawyborach pogratulował mu między innymi Grzegorz Braun. „Historyczny moment, bierzemy udział w czymś nadzwyczajnym” – powiedział. „To nasze przedbiegi (…) i to zażarło medialnie. Udało się i niech się dzieje dalej” – dodał.

Źr.: WP