Wygląda na to, że marzenia Arkadiusza Milika o transferze do Juventusu są coraz bardziej odległe. Jak informuje znany włoski dziennikach Nicolo Schira, „Stara Dama” ma wkrótce pozyskać dwóch napastników. Na liście nie ma jednak Polaka.

Informacje o możliwym transferze Arkadiusza Milika do Juventusu pojawiają się regularnie w ostatnich tygodniach. Napoli chce za Polaka 40 milionów euro i trudno przypuszczać, by „Stara Dama” zdecydowała się na tak drogi transfer. Tym bardziej, że kontrakt Milika z Napoli wygasa w przyszłym roku i wówczas Polak będzie mógł zmienić klub za darmo.

Milik nie ma za sobą udanego sezonu. Po wznowieniu rozgrywek Serie A, polski napastnik w 10 spotkaniach strzelił zaledwie dwie bramki, a łącznie w 34 meczach strzelił 14 goli. Nic więc dziwnego, że, jeśli wierzyć informacjom włoskiego dziennikarza Nicolo Schiry, Juventus myśli o zupełnie innych transferach.

Jak podaje dziennikarz, drużyna z Turynu chciałaby pozyskać z Edina Dzeko z AS Roma. Bośniak w 222 występach w AS Romie strzelił 106 bramek i w ostatnim czasie w mediach regularnie pojawiają się spekulacje o jego możliwym transferze do Turynu. Ponadto, Juventus chciałby odzyskać Moise Keana, który wcześniej został sprzedany do Evertonu. Teraz angielska drużyna miałaby wypożyczyć Keana, który w poprzednim sezonie kompletnie zawiódł, z obowiązkiem wykupu.

Źr.: Sport.pl