Siergiej Ławrow skomentował zapowiedzi Donalda Trumpa. Ten jeszcze w czasie kampanii wyborczej zapowiadał, że wojnę na Ukrainie zakończy w 24 godziny.

Donald Trump walcząc o prezydenturę w USA zapowiadał, że gdy zostanie wybrany wojna na Ukrainie się zakończy. Ówczesny kandydat, a dziś prezydent-elekt, twierdził, że jest w stanie doprowadzić do rozejmu w zaledwie 24 godziny.

Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił niedawno szef resortu spraw zagranicznych Rosji – Siergiej Ławrow. Minister został zapytany o zapowiedzi Donalda Trumpa przez dziennikarzy. Odpowiedział jednak bardzo krótko.

– Nie będę o tym rozmawiał, nie chcę się tym zajmować – powiedział Ławrow dając do zrozumienia, że w zapowiedziach Trumpa nie ma żadnych konkretów, w związku z czym z perspektywy Rosji tego typu wypowiedzi najpewniej nie mają większego znaczenia.

– To, co proponują osoby próbujące zaprezentować się jako radykalnie zmieniające swoje stanowiska i chcące zakończyć wojnę, to wciąż mówienie o tym, by „oprzeć się o linię frontu”, „zawrzeć rozejm na 10 lat”, „potem zobaczymy”. Ale to są te same porozumienia mińskie, tylko w nowym opakowaniu. Nawet gorsze. Porozumienia mińskie były ostateczne – dodał Ławrow w rozmowie z rosyjskim kanałem 1. odnosząc się do innych zapowiedzi związanych z potencjalnym rozejmem na Ukrainie.

