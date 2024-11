Czy Polska będzie płacić nielegalnym imigrantom? Opracowywany w MSWiA projekt zakłada, że przekazywanie pieniędzy takim osobom. W ten sposób państwo miałoby sfinansować ich powrót. – Wyobrażam sobie sytuacje, w których opłaca się to Polsce – mówi minister Tomasz Siemoniak.

Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach jest opracowywany w MSWiA w ostatnim czasie. Zakłada on m.in. wprowadzenie pieniężnego wsparcia dla cudzoziemców. Dostaliby oni środki po powrocie do kraju pochodzenia.

„Wchodząc do rządu zobowiązałem się do urealnienia polityki powrotów cudzoziemców. Zwiększenia jej efektywności. Jednorazowe wsparcie na powrót dotyczy tych cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany, a nie ma możliwości ich deportacji” – ogłosił wiceminister Maciej Duszczyk w serwisie X.

Jednorazowe wsparcie na powrót dotyczy tych cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany, a nie ma możliwości ich deportacji. https://t.co/ZQuHai6Mlw — Maciek Duszczyk (@MaciekDuszczyk) November 14, 2024

Kto będzie płacić nielegalnym imigrantom? Projekt budzi kontrowersje

Tymczasem do sprawy odniósł się już nawet szef MSWiA Tomasz Siemoniak. – Powinniśmy mieć takie narzędzie, za wcześnie na odpowiedź, czy powinniśmy dawać. Ja nie chcę tutaj budzić emocji wokół tej sprawy, taki mechanizm stosuje wiele krajów, powinniśmy takie narzędzie mieć. Wyobrażam sobie sytuacje, w których opłaca się to Polsce – stwierdził na antenie Radia ZET.

Siemoniak zaznaczył jednak, że projekt nie jest stanowiskiem ani resortu ani rządu. – Nie ma jeszcze tego projektu, trwają prace […] to jest poddane pod dyskusję, właśnie oczekujemy dyskusji, oczekujemy uwag. To jest pytanie, które stawało już w wielu krajach, czy bardziej opłaca się utrzymywać migranta, który miałby w Polsce w jakimś ośrodku pozostawać […] czy też opłaca się dać mu pieniądze na to, żeby wyjechał i już nie wracał. […] Nic nie jest przesądzone w tych kwestiach, oczekujemy tutaj różnych głosów – ocenił.

Póki co jednak propozycja wywołała duże zamieszanie. Widać to m.in. w serwisach społecznościowych. Ludzie ostro krytykują rozwiązanie. Wskazują m.in., że nie będzie ono ani sprawiedliwe, ani skuteczne.

Dlaczego mamy płacić nielegalnym przybyszom łapówkę za wyjazd z Polski zamiast po prostu deportować? A jak wyjadą do Niemiec i Niemcy nam ich znowu odeślą? Tak to się można bawić w nieskończoność. Albo ktoś jest legalnie albo nie. Bo dojdą nowe kłopoty. — kataryna 🇵🇱 (@katarynaaa) November 13, 2024

