Polacy wystąpią w sobotnim konkursie drużynowym w Planicy bez trzykrotnego mistrza olimpijskiego Kamila Stocha – taką decyzję podął Michal Doleżal. Trener Polaków wymienił czterech zawodników, którzy wezmą udział w zawodach.

Kamil Stoch z pewnością inaczej wyobrażał sobie drugą część tegorocznej edycji Pucharu Świata w skokach narciarskich. Lider naszej kadry wygrał na początku stycznia Turniej Czterech Skoczni, jednak od tego czasu jego forma zaczynała spadać.

Lider naszej kadry nie był w stanie włączyć się do walki o medale na Mistrzostwach Świata. Problemy nie opuściły Stocha w Planicy. I nie wydaje się, by była to wina obiektu, bowiem Stoch ustanowił tu rekord w długości skoku i kilkukrotnie wygrywał konkursy. Tymczasem we wczorajszym i dzisiejszym konkursie znalazł się na 32. miejscu.

W związku ze słabszą dyspozycją Stocha trener Michal Doleżal postanowił zmienić skład na zawody drużynowe. W sobotnim konkursie reprezentować nas będą: Piotr Żyła, Jakub Wolny, Andrzej Stękała i Dawid Kubacki.

– Wiemy, że Kamil dla drużyny potrafi się inaczej zmobilizować, ustawić. To nie jest tylko moja decyzja, ale całego sztabu. Chcemy wystawić tych najlepszych – tłumaczył Doleżal w rozmowie z Eurosportem. Trener podkreślił, że inna decyzja byłaby niesprawiedliwa dla pozostałych zawodników.

Start konkursu drużynowego zaplanowano na godzinę 10.00. Zawody transmituje: TVP1, TVP Sport oraz Eurosport1.