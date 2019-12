„Dziś to zdjęcie szczególnie trafne i słone od łez” – napisał ksiądz Wojciech Lemański. Fotografia udostępniona przez duchownego ewidentnie nawiązuje do aktualnego sporu politycznego i sporu o Konstytucję RP.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to w polskiej tradycji czas dzielenia się opłatkiem. Zauważył to ks. Wojciech Lemański, który udostępnił na swoim profilu zdjęcie opłatka z napisem „Konstytucja”. Przełamany, symbolizuje złamanie polskiej ustawy zasadniczej. – Dziś to zdjęcie szczególnie trafne i słone od łez – napisał duchowny.

Zdjęcie udostępnione przez księdza jest szeroko komentowane w sieci. Wielu internautów zastanawia się, czy duchowny nie przekroczył granicy dobrego smaku, zamieszczając fotografię, która łączy sferę sakralną z bieżącym sporem politycznym.



– Kolejny, który Jezusa Chrystusa zastępuje „poprawnością polityczną” – napisał ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. – Wygląda na to, że w tym roku ks. Wojciech Lemański nie przełamie się opłatkiem z wizerunkiem Świętej Rodziny, ale opłatkiem z napisem „Konstytucja”. Szkoda słów… – zauważył Paweł Ozdoba.

Wygląda na to, że w tym roku ks. Wojciech Lemański nie przełamie się opłatkiem z wizerunkiem Świętej Rodziny, ale opłatkiem z napisem "Konstytucja". Szkoda słów… pic.twitter.com/xC6ESApWri — Paweł Ozdoba (@PawelOzdoba) December 21, 2019

Szkoda, że ksiądz Lemański z takim zaangażowaniem nie głosi Ewangelii pic.twitter.com/qkAAofUv7d — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) December 20, 2019

Ks. Lemański odniósł się także do komunikatu ws. wigilijnego opłatka, którego autorem jest rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik. „Wigilijny opłatek to nie jest zwykły towar, powinien być pobłogosławiony” – mówił duchowny.

Z kolei ks. Lemański zwraca uwagę na inny wymiar wieczerzy wigilijnej. – Jeśli nie macie w domu opłatka, nawet takiego kupionego nielegalnie tu czy gdzie indziej, nie martwcie się. Wieczerza wigilijna bez opłatka i bez sianka pod obrusem, też będzie miała ogromną wartość – napisał.

– Bo dobrze jest, gdy ludzie zbierają się razem i mają dla siebie choćby odrobinę życzliwości i gościnne miejsce przy stole. Jeśli połamiecie się niepoświęconym opłatkiem, albo kromką zwykłego chleba, albo tylko dłoń serdecznie uściśniecie bez słów – to i tak będzie w domu święto – dodał.

Źródło: Facebook, Twitter