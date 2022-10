Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi oświadczył, że informacje, jakimi dysponuje Agencja jednoznacznie wskazują, że niebawem Korea Północna użyje broni nuklearnej. W piątek Korea Północna wystrzeliła dwa pociski balistyczne krótkiego zasięgu w stronę Morza Japońskiego.

Szef MAEA ostrzegł, że Kora Północna już niebawem przeprowadzi test broni nuklearnej. „Wszyscy wstrzymują oddech z tego powodu, ponieważ kolejny test jądrowy byłby kolejnym potwierdzeniem programu, który idzie pełną parą, w sposób, który jest niewiarygodnie, niewiarygodnie niepokojący” – powiedział Grossi.

Wyjaśnił, że potwierdzają to zgromadzone dotychczas przez MAEA dane. „Dlatego śledzimy to bardzo, bardzo uważnie. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale wskazówki niestety idą w innym kierunku” – dodał Grossi.

Podobne obawy publicznie przedstawiają najwyżsi urzędnicy Korei Południowej. „Oceniamy, że Korea Północna zakończyła już przygotowania do siódmej próby nuklearnej” – ostrzegł we wtorek w parlamencie prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby przekazał wcześniej dziennikarzom, że Waszyngton spodziewa się, iż Pjongjang „może przeprowadzić test nuklearny w dowolnym momencie”.

Źr. RMF FM