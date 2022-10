Finlandia odchodzi od dotychczasowej polityki militarnego niezaangażowania i zamierza dostać się do NATO. Media w tym kraju informują o projekcie ustawy, który pozwala… na wprowadzenie broni atomowej na terytorium Finlandii.

Fińska gazeta „Iltalehti” donosi, że projekt ustawy o przystąpieniu Finlandii do NATO zawiera interesujący zapis. Umożliwia on bowiem wprowadzenie broni nuklearnej na terytorium tego kraju.

– Głupotą byłoby narzucanie progów, które w rzeczywistości mogłyby utrudnić obronę Finlandii – przekonuje jeden z anonimowych rozmówców gazety.

Dziennikarze przekonują, że trudno byłoby opracować nowy plan obrony fińskiej, jeśli kraj wchodząc do NATO ograniczyłby sobie możliwość wprowadzenia broni jądrowej do swoich granic.

W tym kontekście przypomina się, że myśliwce F-35 mogą przenosić pociski nuklearne, a Finlandia zamawia właśnie ten typ samolotów. Zgodnie z założeniami do 2030 roku fińska armia będzie dysponować 64 myśliwcami tego typu.

Fińskie plany były wielokrotnie krytykowane przez Rosję. Kreml wysuwa groźby i ostrzega przed konsekwencjami wejścia do NATO Finlandii.

Tymczasem Straż Graniczna Finlandii zaleca, aby na granicy z Rosją utworzyć ogrodzenie. Eksperci oszacowali, że chodzi o ok. 10-20 proc. granicy, 130-260 kilometrowy odcinek, który zablokowałby możliwość przedostawania się do kraju bez zezwolenia. To odpowiedź na nasilenie ruchu granicznego ze wschodu, po ogłoszeniu mobilizacji w Rosji (po 21 września).