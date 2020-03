Kolejne zalecenia w sprawie koronawirusa wydała Światowa Organizacja Zdrowia. Tym razem dotyczy to płatności banknotami, na których może przenosić się wirus. WHO zaleca płatności bezgotówkowe, a jeśli jest to niemożliwe, dokładne mycie rąk.

Koronawirus, który miał swój początek w chińskim Wuhan, rozprzestrzenił się już po całym świecie. Liczba zarażonych przekroczyła 94 tysiące a zmarło już ponad 3200 osób. Najwięcej chorych jest oczywiście w Chinach, na dalszych miejscach znajdują się Korea Południowa, Iran oraz Włochy, gdzie jest już ponad 2500 zarażonych.

Światowa Organizacja Zdrowia regularnie wydaje zalecenia dotyczące koronawirusa. Przede wszystkim zaleca przestrzeganie zasad higieny, częste i dokładne mycie rąk, ale także unikanie dotykania okolic twarzy, szczególnie nosa i ust.

Eksperci ostrzegają, że koronawirus może przenosić się między innymi za pośrednictwem banknotów. Często zdarza się, że w krótkim czasie banknot trafia do kilku osób, przez co wirus może się łatwo rozprzestrzeniać. „Wiemy, że pieniądze często zmieniają właścicieli i mogą „zbierać” wszelkiego rodzaju bakterie i wirusy” – mówił w rozmowie z „The Telegraph” rzecznik WHO.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca ograniczenie transakcji gotówkowych i w miarę możliwości stosowanie płatności zbliżeniowych. Jeśli nie jest to możliwe, należy po dotykaniu banknotów dokładne myć ręce. „Radzimy myć ręce po dotykaniu banknotów. Tam, gdzie jest to możliwe, zaleca się również stosowanie płatności zbliżeniowych, aby zmniejszyć ryzyko transmisji” – dodał rzecznik WHO.

Źr.: Wprost