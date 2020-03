Koronawirus w Polsce powiększa zasięg. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 32 nowych, potwierdzonych testami, przypadkach zakażenia. Łącznie wykryto już 355 przypadków koronawirusa w całym kraju.

W czwartek wieczorem ukazał się komunikat Ministerstwa Zdrowia z informacją o zakażeniach. Potwierdzono 32 nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dotyczą one pacjentów z ośmiu województw

16 osób z woj. mazowieckiego,

6 osób z woj. śląskiego,

5 osób z woj. lubuskiego,

1 osoba z woj. wielkopolskiego,

1 osoba z woj. podkarpackiego,

1 osoba z woj. małopolskiego,

1 osoba z woj. zachodniopomorskiego,

1 osoba z woj. dolnośląskiego.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało również o wynikach powtórzonych badań wykonanych w Białymstoku i Wałbrzychu. Na szczęście rezultat był ujemny. Dlatego dwóch pacjentów odjęto z krajowego bilansu osób zakażonych. Liczbę chorych można monitorować na bieżąco na mapie dostępnej TUTAJ.

Koronawirus w Polsce. Resort przedstawił raport

We wcześniejszym komunikacie ministerstwa opublikowano raport dzienny. Wynika z niego, że obecnie 871 osób jest hospitalizowanych, 28440 zostało objętych kwarantanną, 48324 zgłoszono do kwarantanny po powrocie do kraju, a 48660 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym.

Służby podkreślają, że COVID-19 to choroba niebezpieczna zwłaszcza dla osób, które zmagają się z chorobami przewlekłymi. Objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, problemami z oddychaniem, bólami mięśni i zmęczeniem. U niektórych pojawiają się jeszcze dolegliwości układu pokarmowego. Istotne jednak, że u osoby zainfekowanej koronawirusem objawy mogą wystąpić po kilku lub nawet kilkunastu dniach od zakażenia. W tym czasie może nieświadomie zarażać innych…

Źródło: Ministerstwo Zdrowia