Po październikowych wyborach parlamentarnych Janusz Korwin-Mikke wszedł w otwarty konflikt z władzami Konfederacji. W końcu zdecydował się założyć własną nową partię polityczną. Przez dłuższy czas szczegóły pozostawały tajemnicą. Teraz polityk ujawnił nazwę nowej formacji.

W ostatnich wyborach Korwin-Mikke nie zdobył mandatu poselskiego. Jednocześnie doszło do konfliktu z częścią kierownictwa Konfederacji, w tym z liderem Nowej Nadziei, Sławomirem Mentzenem. To właśnie on ogłosił, że Korwin-Mikke więcej nie wystartuje w wyborach z list Konfederacji i nałożono na niego zakaz publicznych wypowiedzi.

Nie trzeba było długo czekać, aby Korwin-Mikke przeszedł do kontrofensywy. Jakiś czas temu ogłosił, że wspólnie z publicystą Stanisławem Michalkiewiczem założy nową partię polityczną. Na szczegóły trzeba jednak było czekać.

Teraz w mediach społecznościowych ujawnił nazwę nowej formacji. Co ciekawe, nowa partia otrzyma nazwę, jaką już w przeszłości nosiło jedno z jego ugrupowań. W dyskusji z anonimowym internautą stwierdził, nowa partia „jest zgłoszona. Nazywa się – tu zaskoczenie – KORWiN. I program ma taki, jak dawny KORWiN. Ale za to osobny, b. konkretny, program na wybory do unijnego Parlamentu” – napisał Korwin-Mikke.

Jest zgłoszona. Nazywa się – tu zaskoczenie – KORWiN. I program ma taki, jak dawny KORWiN. Ale za to osobny, b. konkretny, program na wybory do unijnego Parlamentu. https://t.co/9U7vwHxBzE — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) January 5, 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się późną wiosną tego roku.

