Wczorajsze głosowanie w Sejmie nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy nadal wywołuje wiele emocji. Janusz Korwin-Mikke postanowił pójść pod prąd i za pośrednictwem Twittera przypomniał pewien fakt z historii.

Wielu porównuje unijny Fundusz Odbudowy do dawnego Planu Marshalla, czyli amerykańskiego programu odbudowy gospodarek Europy Zachodniej po II wojnie światowej. Janusz Korwin-Mikke odniósł się do sprawy odpowiadając na komentarz jednego z internautów.

Czytaj także: Ziobro niedopuszczony do głosu w Sejmie. Burzliwa debata

„Konfederacja by odrzuciła nawet Plan Marshalla, bo uznałaby to za utratę suwerenności” – napisał użytkownik Twittera. Nawiązał w ten sposób do stanowiska tej formacji wobec Funduszu Odbudowy. Politycy Konfederacji od początku krytykowali plan, bo w ich ocenie w zamian za duże pieniądze Polska znacznie ograniczyłaby swoją suwerenność.

Korwin-Mikke o Planie Marshalla

Korwin-Mikke postanowił odpowiedzieć również nawiązując do historii. „1; UK dostało z Planu Marshalla 3x więcej pieniędzy, niż Niemcy – a pokonane i zrujnowane Niemcy dogoniły i przegoniły w 5 lat Wielką Brytanię. Dzięki ordoliberalnej reformie Erharda, nie Planowi Marshalla” – napisał poseł.

1;UK dostało z Planu Marshalla 3x więcej pieniędzy, niż Niemcy – a pokonane i zrujnowane Niemcy dogoniły i przegoniły w 5 lat Wielką Brytanię. Dzięki ordoliberalnej reformie Erharda, nie Planowi Marshalla.

2;My głosowaliśmy przeciwko – PO się odważnie wstrzymała. To dla porządku. https://t.co/F4mzWaOlRx pic.twitter.com/cT4VCvb3Cl — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) May 4, 2021

„2; My głosowaliśmy przeciwko – PO się odważnie wstrzymała. To dla porządku” – dodał Korwin-Mikke. Zwrócił w ten sposób uwagę, że jego formacja zachowała się odmiennie od Platformy Obywatelskiej.

Czytaj także: Budka: „Dziś można było zakończyć rządy PiS-u. Nadzieję odebrała Lewica”

Źr. twitter; wmeritum.pl