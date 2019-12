Janusz Korwin-Mikke na antenie Radia Plus w rozmowie z Jackiem Prusinowskim mówił m.in. o relacjach pomiędzy Konfederacją i PiS. Wspomniał również o głośnej ustawie nowelizującej przepisy dotyczące sądownictwa.

„Mamy kilka spraw, w których jesteśmy zgodni, natomiast w sprawach gospodarczych uważamy, że PiS jest partią komunistyczną i szczerze mówiąc wolimy rozmawiać z SLD.” – powiedział dzisiaj w Radiu Plus Janusz Korwin-Mikke. „Szczerze mówiąc, wolimy rozmawiać z SLD.” – dodał.

Poseł Konfederacji skomentował również kontrowersyjną ustawę o dyscyplinowaniu sędziów. „Nie o to chodzi, żeby sędziowie karnie wykonywali to, co rząd powie.” – mówił Korwin-Mikke. „I nie o to chodzi żeby PiS nie mianował sędziów, bo może to robić. Chodzi o to, żeby nie miał prawa do ich odwoływania.” – podkreślił. „Jeśli sędziego można odwołać, to ma bat nad sobą i robi to, co każe minister.” – zaznaczył.

„Winna jest telewizja, że pokazuje tych sędziów. Trzeba ich nie pokazywać, tak samo jak scen gwałtu nie pokazuje się w telewizji.” – przekonywał Korwin-Mikke. „Chodzi o to żeby nie pokazywać tego jak zabierają głos w sprawach politycznych, bo oni mają parcie na szkło, grają pod publiczkę. Sędzia nie powinien być w ogóle w telewizji i w radiu.” – ocenił.

Korwin-Mikke ostro o UE

Poseł Konfederacji stwierdził, że PiS popełniło błąd atakując poszczególnych sędziów i podważając ich autorytet. „Nie wolno tego robić.” – ocenił Korwin-Mikke. „Jeżeli mamy złych sędziów, to trzeba robić jakieś sądy kapturowe, po cichu ich usuwać. Ale nie wolno podważać autorytetu sędziów. Ludzie przestali wierzyć sędziom.” – podkreślił.

Polityk po raz kolejny przyznał, że ma fatalne zdanie na temat UE. „Prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem polskim.” – stwierdził Korwin-Mikke. „Podpisaliśmy Traktat Lizboński i Polska nie jest niepodległym państwem, jesteśmy tylko jednym z landów Unii Europejskiej. To PiS podpisało, a nie PO. Podpisało, bo takie było ustalenie okrągłego stołu. Polska nie jest już państwem niepodległym, ale na szczęście mamy pewną autonomię i my mamy wojsko, a Unia nie.” – stwierdził.

