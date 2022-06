Janusz Korwin-Mikke po raz kolejny zszokował opinię publiczną swoim komentarzem na temat wojny na Ukrainie. Polityk Konfederacji opublikował w mediach społecznościowych wpis, który wywołał reakcję nawet rzecznika rządu Piotra Mullera.

Korwin-Mikke w przeszłości już niejednokrotnie szokował swoimi wypowiedziami na temat Rosji. Tym razem polityk Konfederacji zasugerował w mediach społecznościowych, że należy… „podziwiać Rosjan”.

„Podziwialiśmy Ukrainę za heroizm, czas podziwiać i Rosję” – pisze na Twitterze Korwin-Mikke. „Ukraińcy otrzymali masę pomocy: chwalą się, że mają tyle „Harpoonów”, że mogą 5x zatopić całą Flotę Czarnomorską, tyle „Javelinów”, że mogą rozwalić 10.000 rosyjskich czołgów – a Rosja jeszcze się ostatkiem sił broni…” – dodaje poseł.

— Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) May 31, 2022

Wpis posła wywołał wiele komentarzy, wśród których zdecydowanie dominowały głosy bardzo krytyczne pod adresem autora. Do sprawy odniósł się nawet rzecznik rządu Piotr Muller. „Jak długo ten Pan będzie członkiem koła parlamentarnego Konfederacja? Jakieś refleksje Artur Dziambor, Krzysztof Bosak, Jakub Kulesza? Jest jakaś granica, której przekroczenie Was w ogóle ruszy?” – dopytuje.

Do sprawy odniósł się Krzysztof Bosak z Konfederacji. „Myślę, że tkwisz głęboko we wojennym wzmożeniu w jakie popadł rząd i dlatego nie zrozumiałeś komunikatu. Przecież w tym wpisie JKM kpi z zafałszowania obrazu sytuacji, a nie chwali Rosję. Problem na który zwraca uwagę to, że uwierzyliście we własną propagandę. Źle to wróży Polsce” – napisał Bosak.

— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) May 31, 2022

