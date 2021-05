Bardzo istotnym jest czas, w jakim służby są w stanie dotrzeć do osób poszkodowanych w zdarzeniu drogowym. Każda sekunda może zadecydować o życiu lub śmierci człowieka. Dlatego tak bardzo istotnym jest niezwłoczne dotarcie na miejsce zdarzenia. Policjanci jako wzór pokazali nagranie z wzorowego zachowania kierowców na lubuskim odcinku autostrady A2. Utworzyli oni tak zwany korytarz życia umożliwiający błyskawiczne dotarcie do miejsca zdarzenia dla Policji, Straży oraz Pogotowia.

Dotarcie do miejsca zdarzenia jest bardzo ważne dla służb ratunkowych. To jak szybko dotrą one na miejsce, może zaważyć na ludzkim życiu. Po błyskawicznym dotarciu są w stanie zabezpieczyć miejsce wypadku tak, aby nie dochodziło do kolejnych zdarzeń. A także udzielić niezbędnej pomocy dla poszkodowanych. Jest to istotne zwłaszcza na drogach o dużym natężeniu ruchu. Tam też najciężej dojechać do miejsca, gdzie potrzebna jest pomoc.

Wzorowy korytarz życia

Dlatego tak ważnym jest, aby powstał korytarz życia. Lubuscy kierowcy po raz kolejny pokazali, że mają tego świadomość. W poniedziałek, 24 maja na autostradzie A2 utworzyli wzorowy korytarz życia, co umożliwiło błyskawiczne dotarcie służb na miejsce zdarzenia. Mundurowi przypominają, aby nie wjeżdżać w taki korytarz, ani nie wchodzić chcąc zaspokoić swoją ciekawość. Jest to nie tylko skrajnie niebezpieczne, ale również w znacznym stopniu utrudnia pracę, dla służ, co może opóźnić dotarcie i zagrozić życiu i zdrowiu poszkodowanych.

WZOROWY KORYTARZ ŻYCIA NA LUBUSKIM ODCINKU AUTOSTRADY A2

Każda sekunda może zadecydować o życiu człowieka. Dlatego tak bardzo istotnym jest niezwłoczne dotarcie na miejsce zdarzenia. Idealnym przykładem było wzorowe zachowanie kierowców na lubuskim odcinku autostrady A2. pic.twitter.com/0rvhltJrEA — Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) May 25, 2021

Cała sytuacja miała związek ze zdarzeniem drogowym na autostradzie A2 na 84 km. Na pasie w kierunku na Świecko 44-letni kierujący pojazdem ciężarowym będąc w stanie nietrzeźwość, badanie wykazało ponad półtora promila, spowodował kolizję z samochodem osobowym.

Czytaj także: Morderca Sebastiana „powitany” w areszcie. Więźniowie urządzą mu piekło? [WIDEO]

Sprawcę zatrzymano i noc spędził w policyjnej celi. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolność do lat dwóch, pięć tysięcy obowiązkowej wpłaty na Fundusz Pomocy Osobom Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej, kara grzywny oraz minimum trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Źr. Policja Lubuska