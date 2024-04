Nawet dożywotnia kara pozbawienia wolności grozi 19-letniemu mężczyźnie, który zaatakował 17-letnią dziewczynę przed jednym z bloków nowohuckiego osiedla.

19 kwietnia br., oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na skwerze przed blokiem jednego z nowohuckich osiedli została znaleziona pobita młoda kobieta.

– W toku dalszych ustaleń okazało się, że młoda kobieta siedząca na ławce została zaatakowana przez nieznanego jej mężczyznę. Ten przewrócił ją na trawę, zaczął dusić, a kiedy próbowała się bronić, pięściami uderzał ją po twarzy i głowie, zatykając jej jednocześnie usta dłonią – czytamy w komunikacie małopolskiej policji.

Całe zdarzenie widziały jadące na hulajnodze alejką dzieci. Jedno z nich poprosiło osobę dorosłą o powiadomienie służb. W tym samym momencie przechodził obok mężczyzna, który widząc szamoczące się na trawniku osoby postanowił pójść w ich kierunku i wówczas zorientował się, że doszło do napaści na kobietę. Napastnik zaczął uciekać.

Koszmar w Krakowie. 19-latkowi grozi nawet dożywocie

– Mężczyzna poprosił telefonicznie członka swojej rodziny mieszkającego w pobliżu, by ten przyszedł, zaopiekował się dziewczyną i powiadomił policję. Gdy ofiara była już pod opieką, ten ruszył w pościg za sprawcą napadu, którego ujął chwilę później i przyprowadził na miejsce zdarzenia, gdzie wkrótce przybyli powiadomieni przez świadków policjanci – czytamy w komunikacie.

– Napadnięta 17-latka trafiła do szpitala i otrzymała tam fachową pomoc medyczną. 19-latek trafił do Komisariatu Policji VIII w Krakowie, w czynności włączyli się policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. W czasie przesłuchania zatrzymany przyznał się do napaści i działania z zamiarem pozbawienia życia 17-latki – napisano.

20 kwietnia br. w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Nowa Huta 19-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za które grozi od 8 lat pozbawienia wolności, nawet do dożywocia. Sąd na wniosek prokuratury, zastosował wobec 19-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. O jego losie zdecyduje sąd. Na szczególne uznanie zasługuje postawa dziecka, które widząc, że dziewczyna jest krzywdzona, poprosiło dorosłą osobę o powiadomienie służb oraz przechodnia, który spłoszył agresora i ujął go po krótkim pościgu.

Przeczytaj również: