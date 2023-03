W niedzielę w Katowicach miał miejsce tragiczny wypadek, w którym życie stracił 23-letni kierowca. Jeden ze świadków w rozmowie z mediami zasugerował, że do tragedii mogło dojść podczas ulicznych wyścigów samochodowych.

Wypadek miał miejsce około godziny 15 w niedzielę na ul. Szarych Szeregów. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący hondą civic utracił panowanie nad pojazdem, na łuku drogi zjechał z pasa jezdni i uderzył w drzewo.

Niestety, w wyniku zdarzenia 23-latek zginął na miejscu. Czynności na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora wykonywali policjanci katowickiej drogówki, a także funkcjonariusze straży pożarnej. Na czas prowadzonych czynności ruch odbywał się wahadłowo.

Radio Eska cytuje internetowy komentarz pod informacją o śmiertelnym wypadku, sugerując, że może on wskazywać, iż do wypadku doprowadzić mogły uliczne wyścigi. „Przed godz. 15 minęła mnie honda z dużą prędkością, a za nią jechał prawie na jej zderzaku srebrny golf 5. Wyglądało to jak wyścigi” – cytuje rozgłośnia wpis internauty.

Przeczytaj również:

Źr. Policja; Polsat News