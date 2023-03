Do groźnego wypadku doszło na ul. Przybyszewskiego w Łodzi. Autobus miejski zderzył się z jadącym na sygnałach wozem straży pożarnej. Trzy osoby doznały poważnych obrażeń. Sprawę bada policja.

„Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala” – powiedział mł. kpt. Łukasz Górczyński, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, cytowany przez Polsat News. Jak doprecyzował najpoważniej ucierpieli kierowca i pasażer z autobusu oraz jeden ze strażaków.

Do zderzenia doszło w okolicy adresu Przybyszewskiego 60, pomiędzy ulicami Kilińskiego i Łęczycką o godzinie 9:27. „Podczas wyjazdu alarmowego do zdarzenia, kierowca samochodu straży pożarnej po włączeniu się do ruchu z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie stał autobus MPK linii Z11” – wyjaśnił mł. kpt. Górczyński.

Potwierdza to opublikowane w sieci nagranie zarejestrowane kamerą monitoringu. Obydwa pojazdy nie powinny się zderzyć. Nie wiadomo dlaczego kierowca wozu strażackiego zjechał na przeciwległy pas, gdzie uderzył w autobus.

Trzy osoby zostały poszkodowane w porannym wypadku z udziałem wozu strażackiego, do którego doszło w Łodzi. Poniżej film z monitoringu miejskiego udostępniony przez Radio Łódź. pic.twitter.com/9fxYeEtkbt — Remiza.pl 🇵🇱 (@remizapl) March 13, 2023

Przyczyny zdarzenia badają policja i nadzór ruchu MPK.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News; twitter