„Daily Mail” podaje ciekawe informacje dotyczące faktu, iż Brytyjczycy coraz częściej przenoszą się do Polski. Powód może zaskakiwać.

„Daily Mail”, czyli popularny brytyjski dziennik, podaje ciekawe informacje. Według ustaleń wspomnianego medium coraz więcej Brytyjczyków decyduje się na osiedlenie w Polsce. Nie są to jednak osoby w sile wieku, a najczęściej emeryci.

Dziennik powołuje się przy tym na dane opublikowane przez porównywarkę finansową Investing Review. Wynika z nich, że od dnia, w którym nastąpił brexit, liczba osób, które pobierają w Polsce brytyjskie emerytury zwiększyła się o 2213.

Oznacza to, że mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie aż 75%. Jak podaje „Daily Mai” jest to najwyższy wzrost w liczbach bezwzględnych spośród wszystkich krajów.

Brytyjczycy coraz częściej osiedlają się w Polsce. Jaki jest powód?

W tekście znajdują się również wypowiedzi brytyjskich emerytów, którzy zdecydowali się osiedlić w Polsce. – Znaleźliśmy uroczą, wolnostojącą posiadłość za 130 tys. funtów ze stawem, stajniami i sadem. Zabieramy ze sobą nasze dwa psy, koty i fretkę, chciałabym też mieć kilka kóz i kurczaków. Zawsze chciałam mieszkać na wsi i uprawiać własne warzywa. Więc to chyba będzie trochę jak w „The Good Life” – mówi jedna z kobiet, które zamieszka nieopodal Malborka.

73-letni John, który w Polsce mieszka już od 2015 roku, bardzo ceni sobie nasz kraj. Mówi, że mieszkał już zarówno w Hiszpanii, jak i w metropolii, jaką jest Londyn, jednak to nad Wisłą czuje się najlepiej.

66-letni Johnny Craiggs, również emeryt, przyznaje z kolei, że w Polsce „żyje mu się znacznie lepiej niż w Wielkiej Brytanii”. Mieszka w Poznaniu, który „jest piękny”. Podkreśla również, że nie ma obecnie wielu rzeczy w Wielkiej Brytanii, za którymi tęskniłby mieszkając w Polsce.

„Daily Mail” podaje, że brytyjscy emeryci decydują się osiedlić w Polsce przede wszystkim ze względu na niższe ceny oraz dobrą jakość życia.

