Nie milkną echa zabójstwa 16-latka w Zamościu. Matka Eryka w rozmowie z Polsat News nie szczędziła bardzo mocnych słów pod adresem sprawców zabójstwa jej syna. Zaapelowała, aby sądzono ich jak osoby dorosłe.

Koszmar rozegrał się 28 lutego. Po lekcjach grupa nastolatków napadła na 16-letniego Eryka. Doszło do ciężkiego pobicia, które skutkowało śmiercią nastolatka. Policja już zatrzymała wszystkie osoby uczestniczące w napaści. Najstarszy ze sprawców 17-latek będzie odpowiadał jak dorosły i grozi mu 25 lat pozbawienia wolności. Pozostali mają po 16 lat, więc sąd rodziny podejmie decyzję, jaka odpowiedzialność poniosą.

Tymczasem matka Eryka domaga się, aby wszystkich sądzono jak dorosłych. „Strasznie był pobity, skopany, nos złamany, wszędzie siniaki. Nie mogłam na to patrzeć, to przecież był mój syn, moje dziecko, moja duma…” – mówi Iwona Romanowska na antenie Polsat News.

„Jak napadli mojego syna, to przyszli bez rodziców. Jak go kopali, to mamusia i tatuś nie trzymali za rączkę. A teraz nagle do sądu z mamusią i tatusiem? Teraz nagle dzieci? To nie są dzieci, to są mordercy” – mówiła matka Eryka. „Żądam, żeby oprawcy mojego syna byli sądzeni jak dorośli” – zaapelowała.

Źr. Polsat News