W mediach społecznościowych krąży szokujące nagranie, dokumentujące przebieg znęcania się nad nastolatkiem. Grupa rówieśników otoczyła go, biła, poniżała i przypalała papierosem. Sprawą już zajmuje się policja.

W sieci krąży szokujące nagranie ukazujące, jak grupa młodych osób bestialsko znęca się nad nastolatkiem. Wiadomo, że miejscem zdarzenia jest Pruszków. Na materiale widać, jak napastnicy biją i kopią swoją ofiarę po głowie i szyi. Przypalają też papierosem.

W tle słychać śmiech i rozkazy: „całuj, całuj!”. Chodzi o to, by ofiara ataku pocałowała buty obecnych na miejscu rówieśników.

Na nagraniu słychać, że aktywny udział w zdarzeniu biorą również dwie nastolatki, które chciały, aby ofiara poczęstowała je papierosem. „Musisz na kolanach mnie przeprosić, bo inaczej to k…a nie przejdzie. Kamerujcie to, kamerujcie to, kamerujcie to. I w rączkę masz pocałować” – mówiła jedna z nich, a następnie uderzyła chłopaka w głowę.

Sprawą już zajmuje się policja. „Otrzymaliśmy zawiadomienie w tej sprawie. Pruszkowscy policjanci są w kontakcie z rodziną poszkodowanego chłopca. Tyle możemy w tej chwili powiedzieć” – powiedział Interii podkom. Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji.

Źr. Interia