Rodzice 5-letniej Elizy zagłodzili 5-latkę na śmierć. Sąd skazał ich na 25 lat pozbawienia wolności, ale zdaniem Prokuratora Generalnego to za mało. Zbigniew Ziobro wniósł kasację do Sądu Najwyższego.

Sprawa dotyczy 5-letniej Elizy, która cierpiała na poważne schorzenia układu nerwowego oraz porażenie czterokończynowe. Dziewczynka zmarła w 2017 r. w kamienicy w Bielsku-Białej. Jak przypomina RMF FM, 5-latka nie chodziła, nie siadała, nie mogła samodzielnie jeść, trzeba ją było karmić pozaustrojowo. W chwili śmierci dziewczynka była odwodniona, miała zanik tkanki podskórnej i mięśniowej. Nie opuszczała mieszkania, nie podawano jej też leków.

Śledztwo wykazało, że to rodzice zagłodzili 5-latkę na śmierć. Prokuratura ustaliła, że dziewczynka przeszła potworną gehennę i umierała przez kilka miesięcy. 5-latka przebywała w kojcu, do którego prowadziła wąska ścieżka wydeptana w zalegających w mieszkaniu śmieciach.

Choć sąd I instancji skazał rodziców na 15 lat więzienia, to sąd II instancji podwyższył karę do 25 lat pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny stwierdził, że doszło do zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, połączonym z wcześniejszym znęcaniem się fizycznym i psychicznym nad Elizą – także noszącym znamiona szczególnego okrucieństwa.

Z taką decyzją nadal nie zgadza się prokurator generalny, który wystąpił z kasacją. „Tylko kara eliminacyjna dożywotniego pozbawienia wolności pozwoli prawidłowo kształtować świadomość prawną społeczeństwa” – napisano w kasacji.

„W niniejszej sprawie sprawcy, którzy byli w pełni poczytalni, działali wyjątkowo bezwzględnie, w imię własnych interesów. Zaniechanie opieki nad dzieckiem było także efektem ich wzajemnej zaciętości. Oskarżony uważał, że opieka nad dzieckiem jest obowiązkiem oskarżonej, a ona zaś, że jego. W efekcie dzieckiem nikt się nie zajmował” – dodano.

Źr. RMF FM