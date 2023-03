Są wyniki sondażu dla „Rzeczpospolitej” przeprowadzonego po głośnym reportażu wyemitowanym na antenie telewizji TVN. Zgodnie z zawartym w nim przekazem, zmarły papież miał, w czasie, gdy piastował funkcję kardynała, tuszować pedofilię w Kościele Katolickim.

Nie milką echa reportażu „Franciszkańska 3” wyemitowanego na antenie telewizji TVN. Zawarto w nim informacje, zgodnie z którymi, jeszcze w czasach kardynalskich, Karol Wojtyła miał tuszować czyny pedofilskie wewnątrz Kościoła Katolickiego w Polsce.

„Rzeczpospolita” postanowiła zlecić sondaż dotyczący tego, jak zmieniła się postrzeganie Jana Pawła II przez Polaków po emisji dokumentu. Badanie przeprowadził ośrodek SW Research.

Okazuje się, że niemal 45% ankietowanych nie zmieniło zdania na temat papieża Polaka po emisji materiału „Franciszkańska 3”. Niemal 35% ocenia jednak Jana Pawła II gorzej niż przed emisją reportażu.

Jan Paweł II okiem Polaków. Sondaż „Rzeczpospolitej”

Co ciekawe, po medialnych doniesieniach na temat Karola Wojtyły lepiej ocenia go prawie 6% uczestników przeprowadzonego przez SW Research sondażu. Ciekawe jest również to, że niemal 15% respondentów w ogóle o całej sprawie nie słyszało i nie potrafi się do niej odnieść.

W obronie Jana Pawła II stanął kardynał Stanisław Dziwisz, który przez lata znajdował się bardzo blisko Jana Pawła II. – Nie mogę milczeć wobec ataków na Jana Pawła II, które w ostatnich dniach dokonują się na oczach opinii publicznej – oświadczył duchowny.

– Z bólem muszę powiedzieć, że przybierają one na sile, zmierzając do podeptania pamięci o wszystkim, co Świętemu Papieżowi zawdzięcza Polska, i do zniszczenia jego dziedzictwa – podkreślił. Więcej TUTAJ.

Przeczytaj również: