Maciej Musiał opublikował komentarz będący jego stanowiskiem w toczącej się w ostatnich dniach burzliwej dyskusji na temat Jana Pawła II. Aktor stanął w obronie polskiego papieża i wymienił jego zasługi. Pod wpisem wyłączył możliwość komentowania.

Po tym, jak TVN wyemitował reportaż uderzający w Jana Pawła II, wybuchła burza. W programie oskarżono papieża o to, że rzekomo miał znać i tuszować przypadki pedofilii wśród duchownych. Maciej Musiał nie kryje oburzenia.

„Człowiek, który pomógł zakończyć Zimną Wojnę. Na całym świecie prowadził antykomunistyczną retorykę. Przyjaciel Ronalda Reagana. Przyjaciel Ryszarda Kuklińskiego, który jemu i CIA przekazał plany uderzeń atomowych Związku Radzieckiego. Potężny dyplomata działający w imieniu Polski i wpływający na światową politykę dla jej dobra i pokoju. Publicznie próbowano go zresztą za to zamordować. Michaił Gorbaczow ostatni przywódca związku radzieckiego, który Związek Radziecki rozwiązał, mawiał, że to dzięki JP2 zakończenie Zimnej Wojny było możliwe” – pisze Maciej Musiał w mediach społecznościowych.

Aktor zwrócił uwagę, że Jan Paweł II budował pojednanie pomiędzy religiami. „Miał głębokie poszanowanie dla wszystkich religii, jako pierwszy papież modlił się pod ścianą płaczu czy w meczecie. Organizował spotkania liderów wszystkich religii w Asyżu, na których modlono się o pokój na świecie” – napisał Maciej Musiał.

Co ciekawe, na koniec Maciej Musiał załączył cytat Adama Michnika. „Na koniec dwa cytaty redaktora Gazety Wyborczej Adama Michnika, pod którymi się podpisuje. […] „Jedno wiem na sto procent, ja nie wierzę w to, choćbyś ze mnie pasy darła, że papież świadomie krył zbrodniarzy. A on nie żyje i nie może się bronić” – podsumował.

Źr. instagram;