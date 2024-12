Szokujący wypadek w Żninie. 80-latek wjechał w dziecko na pasach. Zdarzenie było wyjątkowo dramatyczne.

– W piątkowy poranek 29 listopada doszło do wypadku przy ul. Klemensa Janickiego w Żninie, w okolicy skrzyżowania z ul. Górską. Do przejścia dla pieszych podchodziła kobieta z dzieckiem. W trakcie wchodzenia na pasy dziecko wyszło na jezdnię pierwsze i w tym momencie wpadło pod nadjeżdżający z kierunku centrum miasta samochód osobowy. Ten nie zatrzymał się przed pasami, mimo iż jadący z naprzeciwka inny samochód już wcześniej przed zebrą stanął. Było to kilka minut przed 8.00. Dziecko odbiło się od zderzaka i upadło na asfalt – podaje serwis palukiznin.pl.

Świadkowie natychmiast wezwali służby, a dziecko zostało zabrane do szpitala w Bydgoszczy. Wspomniany serwis internetowy, powołując się na nieoficjalne informacje, podaje, że dziecko – na całe szczęście – nie odniosło poważniejszych obrażeń.

Policja informuje z kolei, że 80-letni mieszkaniec powiatu żnińskiego, kierujący pojazdem marki fiat seicento, nie udzielił pierwszeństwa kobiecie z dzieckiem przechodzącym na przejściu dla pieszych. W efekcie doszło do uderzenia.

– Od tego, czy jej uszczerbek na zdrowiu będzie skutkował powyżej 7 dni, czy też poniżej, będzie zależała kwalifikacja tego zdarzenia jako wypadku lub kolizji. Kierowca był trzeźwy. Policjanci zebrali materiały dochodzeniowe na miejscu zdarzenia – podaje portal palukiznin.pl. Nagranie ze zdarzenia dostępne jest TUTAJ.

