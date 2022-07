Polska jest drugim największym dostawcą broni dla Ukrainy – po Stanach Zjednoczonych. Naszemu wschodniemu sąsiadowi przekazaliśmy między innymi armatohaubice Krab, które Ukraina następnie jeszcze dokupiła. Teraz agencja Ukrinform przygotowała niezwykły materiał, a muzykę w tle Polacy z pewnością doskonale znają.

Armatohaubica Krab to broń, której producentem jest Huta Stalowa Wola. Jej pierwszy prototyp opracowano jeszcze w 2001 roku, natomiast pierwsze działa wojsko otrzymało do badań w roku 2012. Krab posiada lufę o długości 52 kalibrów, maszyna waży 48 ton i może skutecznie razić cele na odległość do 40 kilometrów, strzelając sześcioma pociskami na minutę.

W ramach pomocy wojskowej, Polska przekazała Ukrainie 18 systemów Krab, a następnie ukraiński rząd dokupił jeszcze 60 takich maszyn za kwotę 3 miliardów dolarów. O tym, jak bardzo Ukraina docenia Kraby, świadczy materiał przygotowany przez agencję Ukrinform. Ukazuje on codzienną pracę polskich maszyn na froncie, a także ich przygotowanie do pracy czy serwisowanie. Nie zabrakło również wypowiedzi ukraińskich żołnierzy.

Co ciekawe, w tle można usłyszeć muzykę z serialu „Czterej pancerni i pies”, którą Polacy z pewnością doskonale znają. „Nikogo nie zaatakowaliśmy. Chronimy własne terytorium. Jesteśmy pierwszą armią pokoju. Broń, amunicja i sprzęt dostarczane przez kraje partnerskie pomagają nam chronić pokój na Ukrainie i w całej Europie” – tłumaczy agencja.

Źr.: YouTube/Ukrinform TV