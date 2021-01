Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że zdecydowana większość obostrzeń nadal pozostaje w mocy. Od pierwszego lutego ruszą galerie handlowe, muzea i znikną godziny dla seniorów. Luzowanie obostrzeń nie obejmie jednak m.in. restauracji, hoteli, siłowni i klubów fitness. Waldemar Kraska pytany o sprawę, przedstawił obszerne wyjaśnienia.

Kraska komentował decyzje rządu na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia. „Z punktu czysto medycznego, epidemiologicznego, otwieranie restauracji, otwieranie hoteli, a także siłowni czy też branży fitness powoduje – to są naprawdę twarde badania naukowe – zwiększoną liczbę zakażeń” – wyjaśniał wiceminister zdrowia.

Polityk zwrócił uwagę, że w restauracjach niemal niemożliwym jest zachowanie ścisłego reżimu sanitarnego. Przyznał, że dzieje się tak dlatego, bo klienci nie mogą cały czas przebywać w maseczkach, a poza tym przebywają tam dłużej, niż 15 minut i spotykają się ze znajomymi. „Transmisja wirusa jest tutaj zdecydowanie większa” – stwierdził Kraska.

Kraska przywołuje wyniki badań

Wiceminister przywołał dane badań Uniwersytetu Stanforda, które pokazały na przykład, że jeden dzień otwarcia restauracji w Chicago przełożyłby się w ciągu miesiąca na 600 tys. nowych zakażeń.

„Tak wyglądają te amerykańskie badania. Inne badania to potwierdzają, że te miejsca są miejscami wysokiego ryzyka. To nie stoki powodują, że się zakażamy, ale potem wracamy do hoteli, do restauracji. Mieszają się różne grupy wiekowe. Łatwo dochodzi niestety do zakażeń” – mówił Kraska.

Nowe zakażenia

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6 144 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Odnotowano więc niewielki spadek zakażeń. W ciągu ostatniej doby przekroczona została granica 1,5 miliona zakażonych w naszym kraju. „Z powodu COVID-19 zmarło 65 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 271 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 502 810 przypadków zakażeń koronawirusem. 36 780 osób nie żyje a 1 257 352 uznano za wyzdrowiałe.

