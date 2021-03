To polityk i fanatyk, człowiek, który stanął przeciwko prawom kobiet – w takich słowach podsumowała potencjalnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich Barbara Nowacka w programie „Kropka nad i” TVN24. Zupełnie innego zdania była Jadwiga Emilewicz.

Plotki o kandydaturze Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich wywołały gwałtowny sprzeciw środowisk lewicowych w Polsce, ponieważ był on autorem wniosku do TK ws. aborcji. Tymczasem media donoszą, że poseł ma szanse, by zostać kolejnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości.

Temat potencjalnego następcy Adama Bodnara został poruszony przez Monikę Olejnik w środowym wydaniu „Kropki nad i” TVN24. Była wicepremier Jadwiga Emilewicz wyraziła przekonanie, że Wróblewski to „bardzo dobry prawnik”. – Aktywnie zajmuje się tematyką praw człowieka – zaznaczyła.

Posłanka Zjednoczonej Prawicy nie ma również wątpliwości, że Wróblewski wstawiałby się za potrzebującymi. – Nie wyobrażam sobie, że pan poseł Wróblewski, kandydat na RPO nie stawałby w obronie osób, które tracą bezprawnie mieszkania czy osób, które są pozbawiane w sposób legalny pracy czy obniżane są zarobki – podkreśliła.

„Kropka nad i”: Nowacka przerażona kandydaturą Wróblewskiego

Taka argumentacja kompletnie nie przekonuje Barbary Nowackiej. – To jest skandaliczna kandydatura. To polityk i fanatyk, człowiek, który stanął przeciwko prawom kobiet, kiedy trzeba było tak naprawdę generalnie dbać o społeczeństwo – stwierdziła posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Co więcej, Nowacka traktuje kandydaturę Wróblewskiego, jako prowokację obozu rządzącego. – Przecież wiadomo, że nie ma żadnych szans przejść przez Senat. Jest to robione tylko po to, żeby skoncentrować uwagę społeczną na części spraw, w których PiS uważa, że się czuje komfortowo – podkreśliła.

Nowacka nie zgodziła się również z wypowiedzią Emilewicz dotyczącą aborcji. Była wicepremier została zapytana, co powiedziałaby kobiecie, która wie, że urodzi martwe dziecko. Emilewicz stwierdziła, że to ogromna tragedia wymagająca wsparcia ze strony państwa i rodziny.

– Jeśli pani uważa, że to, co zrobiliście jest w porządku i będziecie chronić jakiekolwiek życie, to nic nie wiecie o ludzkich dramatach – odpowiedziała Nowacka. – Pani w ogóle nie myśli o ludziach w ciężkich sytuacjach, których Polska zawiodła – dodała.