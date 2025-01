Donald Tusk pogratulował Donaldowi Trumpowi zaprzysiężenia na urząd Prezydenta USA. Polityk zamieścił wpis w serwisie „X”.

20 stycznia Donald Trump oficjalnie rozpoczął swoją kadencję w roli prezydenta USA. To drugie podejście Trumpa do tego urzędu. Wcześniej, przez jedną kadencję, pełnił już tę funkcję. W następnych wyborach przegrał jednak z Joe Bidenem. Tym razem – pokonał go i zastąpił na stanowisku.

Gratulacje dla Trumpa płyną z całego świata. Również z Polski. Złożył je Donald Tusk, czyli szef naszego rządu, który zamieścił wpis w popularnym serwisie „X”. Tusk opublikował dość krótki komentarz.

– Gratulacje dla Donalda Trumpa w związku z zaprzysiężeniem na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych – napisał Tusk, który dodał, że niniejsze życzenia kieruje w imieniu polskich władz oraz prezydencji Unii Europejskiej.

Congratulations Donald Trump on being sworn in as 47th President of the United States. All the best from Poland🇵🇱 and EU Presidency🇪🇺!