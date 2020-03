View this post on Instagram

Drodzy Widzowie, w tym trudnym dla nas wszystkich momencie, chcemy Was prosić o wsparcie, dzięki któremu będziemy mogli grać dalej. Nasze teatry trwają od lat i funkcjonują dzięki naszej publiczności, dzięki Wam. Nie dotacjom, nie sponsorom. Właśnie dzięki publiczności. Gramy dla Was przez całe wakacje, dlatego zachęcamy – nie zwracajcie biletów, wymieńcie je na inne. Zapraszamy latem i jesienią. Proponujemy Wam wymianę biletów na inny dowolny termin lub inny dowolny spektakl w tej samej strefie biletowej do końca 2020 roku. Zostańmy chwilowo w domach, ale nie rezygnujmy z teatru. Pozdrawiamy Was, bądźcie zdrowi, Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury