Krzysztof Jackowski przewiduje, że Prawo i Sprawiedliwość ma przed sobą ciężki okres. W ocenie jasnowidza, wszystko zacznie się już niebawem od decyzji dotyczącej Polski, którą podejmie Unia Europejska. O szczegółach opowiedział w programie „Dzień dobry TVN”.

Krzysztof Jackowski zwrócił uwagę na błędy władz Polski na arenie międzynarodowej. W jego ocenie aktualnie opieramy się głównie na Unii Europejskiej, jednak te relacje mogą wkrótce zostać poważnie zachwiane. Jasnowidz spodziewa się surowej decyzji UE ws. Polski. – Mam nadzieję, że nie wykluczenie Polski z UE. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe – stwierdził w „Dzień dobry TVN”.

Czarne chmury nad PiS? Krzysztof Jackowski mówi o utracie władzy przez Jarosława Kaczyńskiego

– Ja już mówiłem, że PiS zrzuci z siebie władzę w pewnym momencie. Proszę zwrócić uwagę, że Polski Ład jest na kolanie pisany, to jest wszystko robione na szybko. Mam wrażenie, że robi coś, co nie służy Europie, co być może służyło Stanom Zjednoczonym, ale Stany tak jakby inną opcję sobie obrały – wyjaśnia.

W kontekście polityki krajowej, jasnowidz opowiedział także o przeczuciach dotyczących wyborów prezydenckich. Jego zdaniem wybory będą się znacząco różniły od poprzednich. Powodem ma być wyjątkowa sytuacja, w której będzie się znajdował nasz kraj. Nie jest jednak w stanie wskazać, kto dokładnie wystartuje w wyścigu prezydenckim.

Jackowski zwrócił również uwagę na napiętą sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Jasnowidz wspomina o możliwej wojnie na wschodzie, dodaje jednak, iż Władimir Putin byłby niepoważny, gdyby zaatakował Ukrainę. – Uważam, że w tym roku okaże się, że sytuacja jest o wiele poważniejsza, a nie tylko pandemia – podkreślił.