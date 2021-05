Znany gdański artysta Piotr „Tuse” Jaworski stworzył niezwykły mural. Upamiętnił na nim zmarłego niecały miesiąc temu Krzysztofa Krawczyka. Wokalista zmarł w wieku 74 lat.

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku w wieku 74 lat. Wcześniej był w szpitalu, gdzie trafił z powodu zakażenia COVID-19. Tuż przed Wielkanocą wrócił do domu i święta spędził z najbliższą rodziną. Niestety, w Poniedziałek Wielkanocny źle się poczuł i trafił do szpitala. Nie udało się go uratować.

Wokalistę postanowił upamiętnić znany artysta streetartowy Piotr „Tuse” Jaworski. Odpowiedział w ten sposób na prośby internautów. „Wbrew temu, że nie ulegam propozycjom internautów co do namalowania danej postaci pod wpływem wielu zapytań i oczekiwań, to w zaistniałej sytuacji nie mogę pozostać obojętny. Z szacunku dla spuścizny śp. Krzysztofa Krawczyka i chęci pomocy słabszym, Gdynia błaga o pomoc, nie pozostaje mi nic innego jak uhonorować pana Krzysztofa z klasą we Wrzeszczu. Tuse nie żałuje dziś” – napisał.

Zaledwie dwa dni później artysta zamieścił w sieci zdjęcie gotowego muralu. Przedstawia on wizerunek Krzysztofa Krawczyka oraz napis „Tuse nie żałuje dziś”. Mural pojawił się przy ulicy Partyzantów 46 na gdańskim Wrzeszczu.

Źr.: Facebook/Tuse