Krzysztof Stanowski w swoim najnowszym nagraniu postanowił „rozprawić się” z dwiema dziennikarkami TVP. Chodzi o Joannę Dunikowską-Paź oraz Aleksandrę Pawlicką.

Stanowski w nagraniu opublikowanym na Kanale Zero komentował m.in. echa debaty prezydenckiej ze swoim udziałem. Publicysta, a także kandydat na Prezydenta RP, zwrócił się również bezpośrednio do Joanny Dunikowskiej-Paź, która była jedną z prowadzących debatę.

– W czasie debaty prowadząca ją pani Joanna Dunikowska-Paź pozwoliła sobie na komentarz do moich słów. Nie chciałem wtedy robić draki, może zabrakło mi wtedy też troszeczkę refleksu, przyznaję. Ale powiem coś pani teraz: nie pani rolą jest odnoszenie się do moich słów podczas debaty. Jeśli chce pani ze mną polemizować, to proszę najpierw zebrać sto tysięcy podpisów i wtedy będzie mogła pani sobie stanąć obok mnie i coś tam dopowiadać – powiedział wyraźnie wzburzony Stanowski.

Dziennikarz nawiązał także do słów innej z redaktorek TVP, czyli Aleksandry Pawlickiej. Ta, w rozmowie z posłanką do PE Kamilą Gasiuk-Pihowicz, nazwała mniej popularnych kandydatów na Prezydenta RP „planktonem”.

– Nie życzę sobie, by dziennikarka TVP w likwidacji nazywała mnie lub kogokolwiek innego „planktonem” lub „kandydatem trzeciej kategorii” – oznajmił Stanowski, a za chwilę wyemitowane zostało nagranie, na którym Pawlicka wypowiada wspomniane słowa. – Dziennikarze telewizji publicznej nie mają prawa wypowiadać się na mój temat w sposób deprecjonujący – stwierdził.

