Serwis Wirtualna Polska podaje, że Mateusz W., dziennikarz TVN24, został zatrzymany przez CBA. Sąd zdecydował z kolei o aresztowaniu go na najbliższe trzy miesiące.

– Mateusz W., prezenter TVN24, został zatrzymany przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego i aresztowany przez sąd na trzy miesiące – podaje Wirtualna Polska. Szymon Jadczak, dziennikarz portalu, informuje również, że ma to związek ze „sprawą zorganizowanej grupy przestępczej, w której wcześniej zarzuty usłyszał były komendant policji Zbigniew M.”.

Do zatrzymania Mateusza W. doszło w piątek, a następnie, w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, mężczyźnie postawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd przychylił się natomiast do wniosku, by aresztować dziennikarza na trzy miesiące.

Jadczak podaje również, że Mateusza W. zatrzymano w ramach śledztwa, w którym kilka tygodni temu zatrzymano byłego komendanta policji Zbigniewa M. Usłyszał on pięć zarzutów w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatków przy obrocie olejami oraz ich utylizacji w postaci odpadów.

Na ten moment śledczy nie informują, czego dotyczą zarzuty, które usłyszał Mateusz W. Potwierdzono jedynie fakt zatrzymania mężczyzny i postawienia mu zarzutów.

