10 tysięcy złotych kary będzie musiał zapłacić ksiądz, który w Niedzielę Palmową odprawiał mszę świętą dla blisko 60 osób. Do całego zdarzenia doszło w Sromowcach Wyżnych na terenie województwa małopolskiego.

Do całego zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę. Policja otrzymała zgłoszenie, że na terenie parafii w Sromowcach Wyżnych nie jest przestrzegany zakaz uczestniczenia w liturgii maksymalnie pięciu osób. Ograniczenia zostały wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

Asp. Dorota Garbacz z policji w Nowym Targu poinformowała, że w kościele przebywało prawie 60 osób. „W Niedzielę Palmową otrzymaliśmy zgłoszenie, że podczas mszy w kościele w Sromowcach Wyżnych jest więcej niż dopuszczalne pięć osób. Po przyjeździe policji okazało się, że w świątyni jest prawie 60 osób. Policjanci po rozmowie z księdzem przypomnieli zasady, które obowiązują w związku z epidemią” – mówiła.

Cała sprawa zostałą skierowana do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu. Podjął on decyzję o ukaraniu księdza karą w wysokości 10 tysięcy złotych. Asp. Dorota Garbacz poinformowała, że winny jest organizator zgromadzenia i tylko on został ukarany. Konsekwencje nie spotkają natomiast wiernych, którzy przebywali w kościele.

Źr.: Polsat News