Po wpłaceniu wysokiej kaucji, ksiądz Michał Olszewski wyszedł na wolność. Przed aresztem śledczym na wyjście duchownego czekał tłum jego sympatyków i dziennikarze. Ksiądz nie krył wzruszenia i dziękował za wsparcie.

„Chciałbym wam wszystkim podziękować. Mówili, że był to areszt wydobywczy… On był wydobywczy w tym sensie, że wasze modlitwy mnie wydobyły” – powiedział Michał Olszewski po wyjściu na wolność. „Niech to błogosławieństwo dotknie wszystkich, którzy ze mną byli” – powiedział.

Tłum śpiewał „Boże coś Polskę”. Ksiądz otrzymał również różaniec. Zgromadzeni mieli ze sobą transparenty i polskie flagi.

Ks. M. #Olszewski po ponad pół roku wyszedł z aresztu. Pobłogosławił wszystkich, którzy wspierali go przez ten trudny czas. pic.twitter.com/u0ZO06xMaf — Radio Maryja (@RadioMaryja) October 25, 2024

Przypomnijmy, obrońca księdza Olszewskiego, mec. Krzysztof Wąsowski, ogłosił w czwartek, że sąd zdecydował się warunkowo uchylić areszt, pod warunkiem wpłaty 350 tys. złotych przez każdą z trzech zatrzymanych osób. Wyjaśnił, że jeśli ksiądz oraz dwie urzędniczki dokonają tej kaucji, to od razu zostaną zwolnieni. Sąd ustalił termin na dokonanie wpłaty kaucji na konto Prokuratury Krajowej na 15 listopada.

Jak podaje radio RMF FM, poręczenie za ks. Olszewskiego wpłacił jeden z jego współbraci, przełożony zgromadzenia księży Sercanów, a za Urszulę D. i Karolinę K. – były dziennikarz TVP Info.

Ksiądz Michał Olszewski wyszedł z aresztu za kaucją.



– To wasze modlitwy mnie wydobyły – powiedział do zgromadzonych. pic.twitter.com/0A1KAiy0Or — PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) October 25, 2024

Źr. Polsat News; Radio Maryja; RMF FM