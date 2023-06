„Czy założenie krótkich spodenek na mszę to grzech?” – takie pytanie otrzymał od internauty ks. Sebastian Picur. Duchowny krótko wyjaśnił, czy jest to odpowiedni strój do kościoła.

Letni okres charakteryzuje się wyższymi temperaturami. Niektórym za gorąco jest nawet podczas mszy świętej. Stąd też pojawiają się pytania o to, jaki jest odpowiedni strój do kościoła. Czy można przyjść do świątyni w krótkich spodenkach?

Pytanie tego typu pojawiło się ostatnio u popularnego w mediach społecznościowych ks. Sebastiana Picura. – Czy założenie krótkich spodenek na mszę to grzech? – przytoczył pytanie jednego z internautów.

Spodenki to odpowiedni strój do kościoła? Oto odpowiedź

Odpowiedź duchownego nie pozostawia wątpliwości. – To nie grzech. Trzeba jednak pamiętać, że przez strój okazujemy szacunek i w miejscach świętych warto pamiętać o taktownym ubiorze – zaznaczył.

Warto w tym miejscu dodać, że ubiór powinien być dostosowany do pogody i okoliczności. W tym kontekście przytoczyć można opinię Stanisława Krajskiego, nauczyciela akademickiego, eksperta w dziedzinie savoir-vivre’u, na portalu niedziela.pl.

„Fakt, że jest lato, jest gorąco, np. udajemy się po Mszy św. na wycieczkę w plener, czy jesteśmy na wakacjach na łonie natury, że pojechaliśmy na wakacje bez samochodu i zabraliśmy mało ubrań, nie tłumaczy nas, gdy wkraczamy do kościoła, szczególnie w niedzielę, w niestosownym stroju. Nie wolno nam (oprócz dzieci, które są maluchami) nigdzie i nigdy uczestniczyć we Mszy św. w krótkich spodenkach, gimnastycznych koszulkach, przezroczystych wdziankach, w dresach i innych ubiorach stosownych tylko na plażę, na turystyczny szlak czy do pracy w ogródku” – napisał ekspert.