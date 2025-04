Po śmierci papieża Franciszka naturalnie pojawiły się spekulacje dotyczące jego następcy. Kto teraz zasiądzie na tronie piotrowym?

Lista papabili z „The College of Cardinals Report” wskazuje 12 kardynałów, którzy mają największe szanse na to, by zostać nowym papieżem. O wszystkim rzecz jasna zdecyduje konklawe, aczkolwiek pewne spekulacje już się pojawiają.

Papbile, to określenie, które stosuje się wobec kardynałów wymienianych w gronie kandydatów do tytułu Ojca Świętego. Watykańscy eksperci mają 12 takich nazwisk. Oto one:

– Kardynał Pietro Parolin z Włoch (ur. 1955 r.)

– Kardynał Matteo Zuppi z Włoch (ur. 1955 r.)

– Kardynał Luis Antonio Tagle z Filipin (ur. 1957 r.)

– Kardynał Robert Sarah z Gwinei (ur. 1945 r.)

– Kardynał Pierbattista Pizzaballa z Włoch (ur. 1965 r.)

– Kardynał Jean-Marc Aveline z Francji (ur. 1958 r.)

– Kardynał Anders Arborelius ze Szwecji (ur. 1949 r.)

– Kardynał Péter Erdő z Węgier (ur. 1952 r.)

– Kardynał Willem Eijk z Holandii (ur. 1953 r.)

– Kardynał Malcolm Ranjith ze Sri Lanki (ur. 1947 r.)

– Kardynał Charles Bo z Birmy (ur. 1948 r.)

– Kardynał Angelo Bagnasco z Włoch (ur. 1949 r.)

źr. The College of Cardinals Report

Przeczytaj również: